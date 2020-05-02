名人堂中鋒尤英(Patrick Ewing)是比麥可喬丹(Michael Jordan)晚一年(1985年)進NBA的選秀狀元，當是被視為紐約尼克的救世主。統計喬丹生涯的勁敵，尤英大概排不進榜，因為兩人對戰成績是一面倒。

喬丹領軍的公牛5度於季後賽打敗尼克，尤英一次也沒贏過喬丹，唯一勝過公牛那次是1994年喬丹去打棒球的時候。若非大嘴米勒搶走了「尼克殺手」的稱號，這個頭銜應該是屬於喬丹的。

尤英仍然非常厲害，單季28.6分、10.9籃板、4.0阻攻擺在今日簡直難以想像，加上名帥萊里(Pat Riley)主打的肌肉風格，尼克當時在東區的強悍令人畏懼，至今還有人認為他們過於粗暴的打法欠聯盟一個道歉。

美媒CBS認為尤英可算是喬丹一個勁敵，1993年公牛尋求3連霸，尼克於東區決賽取得2勝0負領先。公牛隊皮朋(Scottie Pippen)發威搶回第3戰，喬丹第4戰獨砍54分扳平戰局。關鍵第5戰果然也成為兩軍最激烈的一戰，讀秒時刻尼克史密斯(Charles Smith)負責絕殺，居然在籃下被喬丹與皮朋連打4個火鍋而輸掉。

最後公牛4連勝，以4勝2負淘汰尼克。尤英最後兩戰都是全場最高分。隔年喬丹退休(1994年)，尤英獲得生涯首次爭冠機會，但是7戰敗給了歐拉朱萬坐鎮的火箭。好不容易等到喬丹第2次退休，尼克立刻又打進總冠軍賽(1999年)，最後敗給大衛羅賓生與鄧肯的馬刺雙塔。

尤英與喬丹曾是好友，喬丹也不是沒給他機會(90年代退休兩次)，可惜他終究沒拿到冠軍抱憾退休。

(中時電子報)