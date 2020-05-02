受到新冠疫情影響，美國各州現仍規定NBA球員必須遵守隔離相關規定，不得前往各地球隊訓練場館進行練習，沒想到《The Athletic》記者阿米克與瓦登聯合爆料，不少NBA球員完全無視防疫規定，自己偷偷跑去私人場館進行投籃與重量訓練！

「到目前為止，沒有球員可以進入球隊訓練場館和其他體育館進行訓練，相關人士也禁止跟球員訓練，如果球員家裡有私人健身房，那當然沒差，但很多球員都沒有，」阿米克表示，「這些缺乏訓練環境的球員，只能偷偷跑去私人場館練習。」

畢竟NBA才剛宣布，從5月8日開始，只要遵守當地政府防疫措施，且做好自我防護，球員就可前往球隊訓練場館單獨練習，可是不少州政府還在觀望疫情發展，不願這麼早就開放訓練場館，像是疫情仍很嚴重的紐約州就是最佳實例。

所以很多球隊只能繼續等待下去，像是湖人、快艇、公鹿、熱火、暴龍等本季有望爭冠的強隊，都希望當地市政府趕緊開放訓練場館，畢竟比起放任球員偷偷違規跑去私人場館訓練，還不如開放球隊訓練場館練球比較安全，也容易管理。

(中時 )