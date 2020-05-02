北韓領導人金正恩神隱20天後，北韓官媒今發布昨金正恩出席五一勞動節活動的照片，一舉粉碎外界謠傳他已死的傳言。對此，曾po出兩根蠟燭暗示金正恩去世的大陸外交部前部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓今發文道歉。

自CNN傳出金正恩病危消息後，金正恩已然神隱多天，逝世消息不絕於耳。大陸外交部前部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓更曾在其微博貼了「兩根蠟燭」的貼圖，讓陸網友質疑此文是否暗示金正恩出大事了？但貼文隨後遭人刪除，秦楓則稱，文章不是本人刪除，更強調「要顧全大局」，更引發大批網友的討論。

不過，當今天北韓官媒報導金正恩露面消息，並佐以照片佐證後，秦楓在微博發文表示，「消息來源從來沒有錯過，這一次竟然錯了，看樣子朝鮮內部的情況已經和最初接觸時候不一樣。個人沒有按照發展的眼光看待問題，帶來誤導，向各位致歉」。

秦楓微博。（摘自秦楓微博）

(中時電子報)