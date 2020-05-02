【現場直播】蘇貞昌視察紓困專線中心｜2020.05.02

鐵路警察李承翰去年在台鐵列車上處理逃票事件，卻遭鄭姓嫌犯持刀刺死，日前判決結果出爐，法官認定鄭嫌有「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。對此，行政院長蘇貞昌今受訪說重話，蘇貞昌表示，這個判決讓人失望錯愕，認同蔡英文總統所說支持上訴，循法制社會法治程序。

蘇貞昌今天上午視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，會前談起殺警案判決時表示，過去一年來，行政院提案修法獲立法院支持，例如修刑法、槍砲刀械管制條例、增加警力跟配備，這一切都是要讓警察更有利維護治安執法。

針對在台鐵車廂執法的警察，蘇貞昌說，使用警械是另一種設計，他甚至動用預備金給警察同仁加強裝備，保護他們加強訓練，讓執行更到位，但還是發生遺憾事件，這個判決令人失望錯愕，「這麼重大刑案，是否一個醫生鑑定就夠？」

蘇貞昌認為，法官判決必有他的考量，台灣社會知道要尊重判決，但如果犯罪者因為故意或過失而沒有治療，故意過失是不是也有責任，也應該在判罪行上做參考，他是學法律的人，法庭上判決跟學生課堂演修辯論不太一樣，司法是社會最後一道防線，有掌權的官們也是為社會守住最後一道防線。

蘇揆以防疫不能有破口為例，如果到處趴趴走，我們可以強制隔離，同樣如果因有病判無罪，那應該有病也要強制治療，才能堵住缺口，否則的話大家都憂心，社會會譁然也是必然。

(中時電子報)