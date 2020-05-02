黃子哲臉書。

黃子哲臉書。

罷韓團體wecare高雄近來動作頻頻，兩度掛上不合法的罷韓廣告後又遭撤下，再大動作批評韓市府，引發討論以及媒體報導，對此，國民黨副主委黃子哲在臉書上指出，罷韓團體不斷的攻擊與刺激韓國瑜，其用意就是要韓從市政與防疫工作，轉移到罷韓議題上。

黃子哲指出，主要以綠營為基底的罷韓團體，最近頻頻出招，操作一系列「春安演習」、「看板被拆」、以及「李佳芬救韓計畫」等對韓國瑜的攻擊行動，宛如一項精心擬定的「斬首作戰計畫」。

其實這些指控與抨擊，多屬謾罵與抹黑。黃子哲表示，說韓在疫情期間進行治安演習是污辱高雄人，其實警政署早就在執行；而高雄市府拆除罷韓的違規看板，也是依法行政；更遑論Wecare指控李佳芬指示教育局與民政局配合救韓，迄今完全沒拿出任何證據。

但罷韓這些不理性的指控也並非毫無邏輯，wecare就是要用非理性的言行，來刺激韓國瑜加以回應或反擊。一旦能夠製造出最大的戰火與衝突，就能成為罷韓投票的最佳「催票劑」，一舉扳倒韓國瑜，收復始終不甘心輸掉的高雄市。

黃子哲批評，這種拙劣的鬥爭手法，只會讓所謂「罷韓四君子」，搞得像「罷韓四人幫」。尤其又是在政府與民眾齊心對抗疫情之際，更會顯得荒謬與不堪。

罷免是憲法賦予人民的神聖權利，絕對充分的尊重。反韓人士當然可以罷韓，但請別霸凌；有錢可以放100面看板都不反對，但黃子哲呼籲，別違法，。可以指控任何人，但請拿出確切的證據以服眾！

(中時電子報)