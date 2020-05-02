「鄉民女神」潔哥，去年9月與愛情長跑18年的男友「岳妹」結婚，上個月更傳出懷孕好消息，不過凌晨卻突然在私人臉書發文求救，表示發現老公電腦裡有別的女人生活照，情緒崩潰的她更撂下狠話：「如果真的外遇，一定直接離婚」。

根據《ETtoday》報導，潔哥凌晨在私人臉書發文，表示在老公「岳妹」電腦發現不認識女人的生活照，推估應該是老公上傳的照片，更撂狠話若真的外遇，除了直接離婚之外，小孩的扶養權也歸自己，而且每個月一定會要求贍養費，此外因為照片上傳時間是上週，讓她更對此感到憂慮。

日前潔哥也針對羅志祥事件做出評論，看見許多網友直言婚前劈腿沒差，讓她怒斥道德感有這麼低？畢竟男女交往不就是希望藉著相處，來確定彼此是否能一輩子走下去，若交往時都不願負責且專一，怎能奢望對方會因為婚姻改變？坦言：「說真的我完全不行，因為我會覺得髒」。

(中時電子報)