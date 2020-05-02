不知道隨著目前新冠疫情爆發，溜馬後衛歐拉迪波是否後悔當初沒完成續約了！根據《SNY》記者貝格利爆料，溜馬曾跟歐拉迪波在季前提出4年8000萬美元的續約條件，卻因歐拉迪波自認行情應可更高宣告拒絕，如今一切條件都不同了。

會讓歐拉迪波不滿溜馬續約條件的主因，在於他跟溜馬3年前簽下4年8400萬美元合約，將於明年夏天到期，沒道理續簽平均年薪少了100萬美元合約，卻忘記自己去年1月遭逢右膝四頭肌腱撕裂重傷，直到今年1月29日才告復出。

結果在NBA宣布無限期停賽之前，歐拉迪波打了13場例行賽，場均13.8分、3.2籃板及3.0助攻，這跟他上季場均18.8分、5.6籃板及5.2助攻表現明顯退步不少，也證明他還需要更多時間找回狀態，卻又碰上新冠疫情宣告NBA停賽。

如今NBA陷入無限期停賽，美國經濟也受到空前重挫，各隊都在討論減薪或扣薪，就算終於等到NBA重新開打，溜馬也不可能有太多薪資空間，可跟歐拉迪波談判更高年薪續約，或許會讓歐拉迪波悔不當初，畢竟他的續約行情只會更差。

(中時 )