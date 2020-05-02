邱偲琹曾遭受網路輿論壓力，也在臉書發長文自清。（石智中攝）

邱偲琹（後）跟鄭人碩在片中有著互憐互愛的感情關係。（興揚電影提供）

為戲裸露！ 邱偲琹大讚鄭人碩溫柔

22歲演員邱偲琹童星出道，幼稚園大班就拍攝電視廣告，升上國小還組樂團「小淘氣家族」，取藝名「小甜甜」，8歲展開國小校園巡演，直到國中才意識到自己喜歡演戲，國三開始接觸戲劇的主要角色，之後開始在戲劇、電影持續曝光，她從懂事開始就是聚光燈下的女孩，卻在2年多前選擇息影暫離演藝圈。

2017年邱偲琹主演的電影《林北小舞》上映後，某天她睡覺起來跟朋友聊天，突然覺得自己哪裡不夠好，就決定暫停演戲，去打工、上表演課，她沒有對這「體會人生」之旅設期限，到早餐店、婚戒公司上班，因都在服務業工作，學會很多與人相處的事情，同時磨練心智，2年過去，再把她拉回演員身分的契機，是原訂年初上映，卻逢新冠肺炎延檔的電影《親愛的殺手》。

「接到《殺手》等於是休息2年的復出，老天對我很好啦！才2年時間而已，拍了這部片，覺得休息這2年值得了，或許沒有這2年，我接不到這個劇本。」邱偲琹表示這是她第一次演出藝術類型片，自己也相當重視這個作品，她在片中突破超大尺度，裸上身跟鄭人碩飆激情床戲，「劇本已經有明確告訴我會裸到哪裡，媽媽一開始不贊同，但我是那種想做誰都攔不了我的人。」

邱偲琹說：「拍親密戲我覺得還好，一開始聽大家講覺得很可怕，實際上並沒有那麼可怕，拍1個小時左右就結束了。」她讚鄭人碩專業又暖心，因兩人演親熱戲時貼得很近，發現只要導演一喊卡男方就會立刻閉眼把頭別過去，表現出對女演員的尊重。

聊到拍《殺手》壓力最大的地方，邱偲琹坦承有裸露戲怕被網友評論身材不夠好，遭受網路輿論壓力，原來她國小參加選秀節目《超級偶像》，為配合節目效果向當年的毒舌評審陳珊妮回嘴，引起負評轟炸，被網友戲稱「小油妹」，且這個陰影跟了她多年，甚至在2014年又被挖出來閒話家常。

不過或許是對作品有信心，加上打工2年的磨練，邱偲琹更清楚明白自己的目標，「不知道《殺手》上映會不會又有我的負評，但經過那2年，會比以前更不去在乎，而且我以後還想繼續演有挑戰性的角色，總不能因為別人怎麼說就不演了。」電影預計下半年上映。

(中時 )