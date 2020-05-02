剪黏保存者陳篡地巧手，讓廟簷靈動了。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

陳穎派登錄「傳統建築彩繪」保存者，彰化節孝祠門神彩繪是他的作品。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

吳翔宇為泉州派小西天妝佛工藝第六代傳承者，其父親為已故薪傳獎得主吳清波，16歲起跟隨父親習得妝佛技藝。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

錫工藝保存者陳志昇的作品官將首。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

錫工藝保存者陳志揚的作品，左龍鳳燈、右賜財燈。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化人文薈萃，撐起這分榮耀也包含工藝傳承源遠流長，藝師輩出，彰化政府為發揚工藝原鄉、保存，開召第1屆「彰化縣傳統工藝文化資產審議會」109年度第1次會議，登錄2項文化資產保存技術，分別是陳篡地的「剪黏」技術和黃平山的「大木作

」。

剪黏保存者陳篡地巧手，讓廟頂靈動了，賦予形象、色彩，在陽光照耀下也是千年不壞，陳篡地從事剪黏、交趾陶技藝近半個世紀，不僅深諳岩彩燒，控制溫度讓顏色永不褪色，設計生氣靈動的圖像，不用設計圖，花、鳥圖騰，八仙過海、神將騎神龍，一幅幅深蘊民間傳奇，就躍然廟簷，多數委員更建議將陳篡地提報中央認定為重要文化保存技術保存者。

大木作保存者黃平山老師參與鹿港日茂行、龍山寺、文武廟、彰化魏成美堂及雲林拱範宮等處修復工程，處處少不了他的手跡，黃平山回憶，少年學師時，還參與圓山大飯店，梨山賓館更是從到做到尾，早年工具不像現在發達，都還得汗水四射揮斧頭，掌握結構是歷久磨練出來的功夫。

審議會另通過認定4位傳統工藝保存者，陳穎派登錄「傳統建築彩繪」保存者；陳志揚、陳志昇為錫工藝保存者；吳翔宇為粧佛保存者。

陳穎派藝師從事傳統建築彩繪超過一甲子，重要作品如彰化元清觀三川殿及門神、鹿港日茂行、鹿港武廟、鹿港天后宮等。

陳志揚、陳志昇為人間國寶陳萬能之子，自幼跟隨父親習得錫工藝之知識與技藝，並加以發揚。

吳翔宇為泉州派小西天妝佛工藝第六代傳承者，其父親為已故薪傳獎得主吳清波，16歲起跟隨父親習得妝佛技藝。

(中時 )