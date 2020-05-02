美國總統川普再加碼救市無極限，股匯聯手同賀，台股昨日「萬一」得而復失，新台幣更一度強升2.31角之多，不只站穩2字頭，收盤價29.802元還創下近2年新高，回到陸美貿易戰前匯價，引爆撿便宜的美元買盤傾巢而出。

川普無極限加碼救市，加上治療肺炎新藥有譜，激勢美股喊衝，亞洲股匯紅通通，台股在電金傳權值股全面點火、台積電開高站回300元助攻下，指數開高走高，加權股價指數一度站上「萬一」，來到1萬1012.78點。

即便尾盤「萬一」得而復失，終場仍舊收復年線，創近1個半月高點，大漲219.92點，收在1萬0992.14點，成交量更放大至2290.85億元，累積本周台股大漲644點。

匯市方面，新台幣跟著台股攻堅飆高，盤中強漲2.31角，終場雖央行干預，收斂至升值1.49角，仍是逾一個月單日最大升幅，收在29.802元，更創下近2年新高價，總成交量放大至18.865億美元的逾一個月最大量。

匯銀主管表示，川普卯足洪荒之力救市，肺炎新藥也愈來愈有希望，激勵美股大漲，帶動全球股市一起衝，反觀美元則是應聲走弱，加上月底出口商卯起來拋匯，新台幣繼前天站上2字頭後，昨日更連闖29.9元及29.8元二關，最高來到29.72元，相當給力。

環顧亞洲匯市，昨日除日圓因避險資金流出而貶值0.17％外，其他全數升值，以印尼盾狂漲2.82％最多，其次韓元也衝高0.98％、馬來幣強升0.96％，新台幣升幅0.5％僅算中前段班，後面還跟著人民幣、星幣、泰銖等。

交易室主管說，外資先前對台股參與較不積極，但台灣疫情控制得宜，近期大肆匯入加碼台股，頗有認錯味道，成為新台幣狂飆最大推手，還有出口商拋匯，及企業投資海外資金回流仍在續消化中，新台幣升勢難擋。

看好新台幣再見2字頭，久違的美元買盤也魚貫而出，除美元定存族逢低搶進，許多民眾雖然近期雖不能出國，但趁低買美元囤著。不過匯銀認為，若疫情沒太大變化，外資持續錢進新興市場，新台幣2字頭將成常態。

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(中時電子報)