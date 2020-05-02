美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk，暱稱鋼鐵人）向來語出驚人。周五（1日）他發推文直指，「特斯拉股價太高了」，消息一出，拖累特斯拉股價應聲暴跌10%，市值也蒸發130 億美元（約台幣4000億元）。

馬斯克常在推特發表對時事看法，不時嗆辣發言引發爭議，周五的推文表示「特斯拉股價過高」，又提到「自己已變賣所有有形資產，沒有自己的房子。」

馬斯克殺傷力推文一出，特斯拉股價狂瀉10.3%，收在701.32美元，市值狂減約 130億美元。儘管如此，特斯拉股價4月初以來已飆升近50%。

華爾街日報事後求證馬斯克，他的推文是在開玩笑嗎？馬斯克正經回答「不是」。

事實上，馬斯克過去曾多次在推特發表影響特斯拉股價的言論，其中2018年8月，他說可能以每股420美元的價格將特斯拉私有化，並表示已找到資金，導致斯拉私股價大幅震盪，引來美國證券交易委員會提告，最後雙方以2000 萬美元達成和解，馬斯克還保證不再於社交媒體發表股價敏感言論。

(中時電子報)