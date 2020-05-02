黃明志發文。（圖／翻攝自Namewee 黃明志臉書）

鐵路警察李承翰遭持刀鄭姓兇嫌刺死案上月底法院判決鄭嫌無罪，且諭令50萬交保，主因是嫌犯患有思覺失調症，消息一出引發各界熱議，來自馬來西亞的歌手黃明志也在臉書酸：「交台灣女朋友，分手了，你馬上先一刀砍死她就沒事了，法官ok的。」

黃明志今早發文調侃交世界各地女友的「下場」，先說：「交中國女朋友，分手了，她會在微博發文寫死你。」疑指最近的豬揚情變，又說：「交馬來西亞女朋友，分手了，她會ScreenShot放FB唱衰你(有時還可以PM小三裸照)；交香港女朋友，分手了，她會在馬路上賞你14個巴掌；交新加坡女朋友，分手了，她會跟你說『You want to fight, fight lah』」。

黃明志最後說，如果交台灣女友，分手了可以砍死對方，「法官OK的」，用黑色幽默嘲諷最近的殺警案判決，網友回應：「這就是鬼島，亂七八糟的鬼島」、「要先有精神證明，然後記得別吃醫生給的藥」、「我想笑卻笑不出來，我想怒卻不是怒你」、「真貼切啊，身為台灣人覺得很難過」。

(中時電子報)