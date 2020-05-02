天主教靈醫會呂若瑟神父日前發起募款活動，盼救助新冠肺炎重災區的義大利家鄉，短短6天募得1.5億元及相關醫療物資，引起社會廣大議論。前總統馬英九今(2)日臉書發文表示，他赴宜蘭探視呂神父，向他表達敬意，並透露自己從小即受天主教的照顧。

馬英九在臉書上說，小時候家住萬華，常跟著祖母到住家附近西園路天主堂時聆聽神父講道，並領取奶粉、牛油、麵粉、玉米粉等救濟品，可說是幼年即受天主教的照顧。

馬英九指出，台灣過去曾接受外援，隨著經濟不斷發展，現在已有能力幫助他人，在國際人道援助上屢不缺席。此次社會各界熱烈響應呂神父發起的活動，大量捐款與物資湧入，再次展現台灣已由「愛心輸入國」轉變為「愛心輸出國」，也代表民眾對一生奉獻台灣神職人員們的深深感謝。

探視當天，呂神父謝謝台灣，感謝天主當年把他帶到這裡來。馬英九回應表示，我們才要說，謝謝神父，謝謝你們到台灣來。

台灣與天主教會的淵源可追溯至西元1626年，西班牙道明會士馬志烈(Bartolome Martinez)神父等人在基隆和平島建立第一座聖堂。如今，天主教在台灣設立了許許多多的育幼、安老、身障等社福機構和醫療院所，並深耕各級教育，對於國人的醫療、教育及社會福利等方面貢獻良多。

馬英九特別提到，尤其是天主教神父及修女們遠離家鄉與親人，由世界各地千里迢迢來到台灣，哪裡貧窮與落後，就到哪去，越是偏遠的地方，越能看到他們的身影。他們日以繼夜地為這塊土地上的人民服務，留下許多感人事蹟。

(中時電子報)