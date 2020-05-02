全球各職業運動賽事因新冠疫情延期或停辦，台中獨步全球舉辦中華職棒與台灣企業女壘聯賽，獲得世界棒壘球總會(WBSC)專文報導，引述台中市長盧秀燕對運動賽事的支持。台中市運動局表示，在盧市長帶領下，台中疫情相對平穩，接連順利舉辦棒壘賽事，讓世界看見台中防疫措施及運動能量。

台中市運動局指出，WBSC專文報導提到盧市長全力支持運動賽事，職業賽能在台中順利開打，更反映台中防疫成果，藉此激勵正抵抗疫情的其它國家。盧市長也特別強調，盼透過舉辦台灣企業女子壘球聯賽，讓女性運動能夠綻放光彩，讓性別平權透過運動來實踐。

台中市持續輔導各賽事主辦單位落實防疫措施與宣導，日前完成中華職棒開幕戰及台灣企業女壘聯賽開幕戰，獨步全球開打職業棒球聯盟及壘球賽事，此一創舉兩度受到世界棒壘球總會(WBSC)報導，獲國際組織認同。世界棒壘球總會(WBSC)相關報導，請查詢 https://bit.ly/2xW6Amp，以及 https://bit.ly/35fnEzY 。

防疫期間賽事為閉門賽，不開放觀眾入場，球迷可透過電視及網路轉播觀賞，相關賽程可透過TPWSL企聯女壘臉書粉絲團(https://www.facebook.com/TPWSL/ )、YouTube頻道 (https://bit.ly/2VHafgC ) 和HOP Sports運動賽事直播網（https://www.facebook.com/hopsports/ ）觀賽，歡迎全球球迷爲選手加油。

(中時 )