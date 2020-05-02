五一連假台中市政府防疫上緊發條不休假！市長盧秀燕2日走訪賣場關心人流管制、顧客動線等防疫作為。盧秀燕表示，天氣晴朗，加上母親節將屆，可能湧現採買人潮，今日特到賣場視察；呼籲業者為了自身信譽及消費者安全，一定要讓防疫到位，全民共同努力。
盧秀燕今天一早率經發局、衛生局、都發局、消防局等前往家樂福青海店視察賣場防疫作為，並於生鮮食品區當場示範以一次性手套挑選蔬果、避免直接接觸。她表示，現場可看到工作人員於入口處計算進場人數，並進行量測體溫、手部消毒；結帳區設置排隊地貼，讓民眾遵循保持1.5公尺安全距離等。
盧秀燕說，雖然連日無新增確診案例，但仍然不能掉以輕心，台中市政府持續加強聯合擴大巡檢稽查，防疫措施不放鬆；因賣場假日期間常吸引大量人潮，人流管制、結帳區距離標示及環境消毒都是重要環節，感謝台中市業者絕大多數都能配合防疫，自主積極落實各項防疫措施。
家樂福青海店經理陳依芳表示，日前已要求全台門市顧客全程配戴口罩；暫停所有食物試吃、試飲活動；餐廳區採梅花座等拉大座位間距。此外，賣場服務人員均配戴口罩、公共區域固定清潔消毒、工作人員自主健康管理等，以高標準守護顧客與員工的健康安全。
(中時 )
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