金泰希稱霸韓國最美女星多年，地位難以撼動。（Story J Company提供）

稱霸韓國最美女星頭銜近20年的演員金泰希，演出Netflix韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》的漂亮媽咪一角，為女兒甘願放棄自己的生命，動人演技引起廣大回響，在現實生活中，金泰希是韓國天王Rain的老婆、兩個女兒的媽媽，談到母女情深，她也不諱言說：「只要是為了自己的孩子連命都可以不要，我想就是母愛的偉大所在。」

該劇探討「親情」及「如何道別」，金泰希有感而發分享：「因為認為（家人）會永遠不變，就覺得是理所當然的不多加以關心，但家庭是世界上最重要的，它的存在就是一個力量來源。」她引用劇中彩蛋的一段話「對所愛的人說我愛你，對感謝的說聲謝謝，這是世界上最為美麗的事情，但卻在我死後才領悟到這意義」，稱這樣的口白讓她反省自己竟沒有對最愛且最感謝的家人說過這些話。

飾演金泰希女兒棲旴的童星徐宇振也因戲竄紅，其實他是一位小男生，因長得最像金泰希小時候而雀屏中選，金泰希說：「我覺得除了徐宇振之外再也沒有人適合演棲旴這個角色了，他是我們的開心果，看到他開開心心在演戲的樣子我真的覺得很棒又討喜，讓我很喜歡他。」因金泰希對徐宇振的喜愛，兩人演起戲來就更自然，金泰希甚至透露：「在拍攝時我總會有著『若不是由宇振來演的話該怎麼辦』這樣的想法。」

《鬼媽媽》是金泰希相隔5年重返螢光幕的復出之作，播出後在韓國電視台拿下平均5以上的收視率，在台灣Netflix平台更是突破紀錄，自3月31日起便一路獨佔收視TOP1直到4月26日，其中扣掉因西班牙劇《紙房子》上線被短暫擠下1天，《鬼媽媽》總共拿下26天的收視冠軍，超越同平台夯劇《愛的迫降》和《黎泰院Class》，創下目前佔韓劇榜首最久紀錄。

金泰希感謝觀眾支持，並謝謝這齣帶來正能量的劇，「能藉由這麼好的電視劇將溫暖、有意義的內容傳達給大家，對我來說也是很有意義和值得感謝的，在我想念演戲的時候遇見了這麼好的作品並能開心地去演戲，真的非常幸福。」接下來她透露會先回歸家庭生活，等待下一齣好戲上門。《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》於Netflix上線中。

(中時 )