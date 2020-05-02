面對美國川普政府一再指責陸隱瞞疫情，並揚言調查可能是病毒起源的武漢病毒研究所，陸官媒連日反擊，除了先前陸中央電視台連兩日指責美國國務卿蓬佩奧有「四大罪」之外，陸《人民日報》也於4月30日晚發布《這10個追問，美國必須回答》，除了批評美國忙著造謠抹黑「甩鍋」之外，這些問題都指向美國可能早出現社區傳播，懷疑美國恐為真正的病毒起源。

以下是《人民日報》追問美國的十大問題：

1.禽流感病毒改造去年突然重啟，之後無聲無息，為什麼？

2019年2月，據美國《科學》雜誌網站披露，美國政府機構已「悄悄」批准曾引發巨大爭議的禽流感病毒改造實驗，這類被認為「危險」的實驗在被禁多年後將很快重啟。相關實驗可將H5N1禽流感病毒改造得易於在哺乳動物間傳播，被認為可能帶來人際傳播風險。美國為何在相關實驗被暫停4年多後重啟這類危險實驗？又為何不見披露進展？

2.美軍生物實驗室一度關閉停產，真相是什麼？

日前，據「全球生物防禦」（globalbiodefence）網站報道，位於馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）已經全面恢復運行。2019年7月，美國疾病控制與預防中心（CDC）正式向位於馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）發出「停產令」，要求其停止進行「特定生物製劑與毒素」研究。今年3月，白宮請願網站出現一道特殊的請願帖，要求美國政府公布去年7月「關閉」德特里克堡生物實驗室的真正原因。USAMRIID神秘「關閉」和迅速重啟引人關注。針對白宮請願網站請願帖上的要求，美國作何回應？

3.去年傳染病演習情景今年真實上演，真的只是巧合？

今年3月《紐約時報》披露的一份美國官方秘密文件顯示，2019年1月至8月16日舉行，美國衛生與公共服務部（HHS）發起組織了一場代號為「赤色傳染」（Crimson Contagion）的推演，演習以中國最早出現病毒為模擬情景。2019年10月，美國多個機構又組織了一次代號為「Event 201」的全球流行病演習。演練中的模型假設一種名為CAPS的冠狀病毒，比SARS致命，又如感冒輕易傳播，卻未開發出疫苗，能迅速傳播促成全球大流行。美國去年進行的傳染病演習的設定與現實的吻合度如此之高是否只是巧合？既然有演練在前，新冠疫情發生後美國為何沒有給予足夠的關注和重視、宣稱「尚在掌握之中」？

4.提前預測疫情大流行又無視警告情報，為什麼？

今年4月，據美國廣播公司（ABC）報道，有內部消息稱，早在2019年11月下旬，美國情報官員就曾多次向國防情報局、五角大樓和白宮警告，一場傳染病正在席捲中國武漢地區。美國國家醫學情報中心（NCMI）去年11月出具了一份詳細闡述病毒大流行情況的報告，也就是後來被確認的新型冠狀病毒肺炎「COVID-19」。有分析人士認為武漢疫情爆發可能會演變成一場災難性事件。據美國《華盛頓郵報》網站報道稱在年初的2個多月時間裏，特朗普獲得了美國情報機構發出的關於新冠病毒的密集警告。美國政府為何一直拖到3月13日才宣布進入「國家緊急狀態」？

5.有多少流感患者感染的其實是新冠肺炎，能不能說清楚？

今年2月21日，日本朝日電視台報道的「美國1.4萬名因流感致死的人中部分可能死於新冠肺炎」掀起熱議。美疾控中心2月底發佈的報告顯示，今冬流感季美國估計已有至少3200萬流感。3月11日在美國眾議院，美國疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）親口承認，在美國，確實有一些「流感」死者實際感染的可能是新冠肺炎。美國流感感染者中，到底有多少新冠病例？美國有沒有借流感來掩蓋新冠肺炎的情況？美國何時才能公開美國流感病毒樣本及基因序列信息，或者允許世衛組織或聯合國派遣專家採樣分析？

6.新冠病毒到底什麼時候在美國出現？社區傳播是否早已開始？

今年4月下旬，美國加州聖克拉拉縣政府公共衛生部門公布的最新檢測報告顯示，早在2月6日當地就有人死於新冠肺炎，這比美國此前公布的首例新冠死亡病例出現時間提前了20多天。據《洛杉磯時報》報道，聖克拉拉縣的衛生官員科迪表示，這些新發現的死亡病例說明，當時「已經有相當程度的社區傳播」。聖克拉拉縣行政長官史密斯表示，這表明新冠病毒早在1月、甚至更早就已經開始在加州傳播。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）已宣布將對去年12月以來疑似新冠死亡病例進行屍檢。新冠病毒到底什麼時候在美國出現？美國新冠疫情在社區的傳播是否早已開始？

7.全球首個啟動新冠疫苗人體試驗，這麼快是怎麼拿到毒株的？

據《華爾街日報》報道，美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）3月16日稱，生物科技公司Moderna Inc. （MRNA）針對新型冠狀病毒的試驗性疫苗已開始首次人體測試。對於全球首次針對新型冠狀病毒的疫苗人體試驗在美國啟動一事，專家表示，美國這一針實在太快了，除非很早就開始進行試驗，更早的拿到了病毒株。美國疫苗人體試驗為何進行得如此之快？美國是什麼時候通過什麼方式獲得的毒株？

8.政府說疫情不嚴重，官員卻在狂拋股票，為什麼？

據《華盛頓郵報》報道，大約在新冠肺炎疫情引發美股暴跌之前一週，美國國會參議院情報委員會主席伯爾密集出售了自己和夫人持有的33隻股票，估價在62.8萬美元到172萬美元之間。為什麼2月中旬美國政府對本國新冠肺炎疫情輕描淡寫，而參議院情報委員會的多位官員卻在那時拋售價值上百萬的股票？難道政客們竟然一邊利用內幕交易售賣股票，一邊對公眾隱瞞疫情？

9.不許美國專家學者隨意公開談論新冠病毒，是想幹什麼？

據美國《紐約時報》報道，在由副總統邁克·彭斯領導美國防疫工作之後，白宮於當地時間2月27日開始，加強了對新冠病毒信息「發聲」的控制。包括美國國立衛生研究院（NIH）過敏和傳染病研究所（NIAID）主任、美國疾控中心（CDC）頂級傳染病專家福西（Anthony S. Fauci）在內的眾多科學家和政府衛生官員被要求：只有與美國副總統辦公室協調商議後，才能發聲明或公開露面談論新冠病毒的相關話題。為什麼號稱言論自由的美國不允許專家學者自由公開討論新冠病毒？是想隱瞞什麼還是在害怕什麼？

10.海外生物實驗室到底在做什麼研究，為什麼從不向外界透露？

據俄羅斯衛星通訊社日前報道，俄羅斯國家杜馬國際事務委員會副主席波克隆斯卡婭提議核查世界各地美國生物實驗室的合法性。前不久，俄羅斯外交部發言人就美國在前蘇聯國家建立生物實驗室表達關切。俄羅斯內政、外交和國防領域專家特羅菲姆丘克表示，美國這些生物實驗室所從事的工作從不向外界透露，並且這些實驗室引發了大量的問題，在實驗室所在地就曾爆發過大範圍的麻疹等危險的傳染類疾病。美國建立的這些生物實驗室到底在進行什麼研究？美國為何對這些生物實驗室的功能、用途、安全系數等三緘其口？

(中時電子報)