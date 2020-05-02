北韓領導人金正恩神隱20天後，北韓官媒今發布昨金正恩出席五一勞動節活動的照片，一舉粉碎外界謠傳他已死的傳言。對此，韓媒解析金正恩為何會現身的關鍵原因。

據北韓官媒朝中社2日報導，順天磷肥廠竣工儀式於5月1日勞動節隆重舉行，金正恩當天有出席竣工儀式，顯示金正恩仍健在。《韓聯社》對此分為兩方面來探討，首先，金正恩為何現身在順天磷肥廠？因為北韓遭受國際制裁，糧食不足一直是北韓危機，磷肥廠的峻工，可讓北韓能自有生產農產品，稍微緩解糧食危機。

其次，金正恩並不是每次都會出現在五一勞動節。據韓媒報導，金正恩只有在2012年和2013年參與勞動節活動，其於勞動節都是派代表參加。金正恩會特地出席今年五一勞動節，除了要營造領導人體恤人民的形象外，更因新冠肺炎蔓延，造成全球經濟大蕭條，金正恩勢必要藉由這個場合，表達力挺勞工到底的決心。

最後，不難發現不管外界如何謠傳金正恩死亡消息，但金正恩還是按照自己步伐，不隨外界起舞。

(中時電子報)