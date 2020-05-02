專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」今天顯示，美軍一架EP-3E電子偵察機現蹤台灣南部空域。根據公開資料，這是美國軍機本月第一次出現在台灣周邊空域。國防部指出，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，

美軍EP-3E電子偵察機今早現蹤台灣南部空域，由東向西，筆直往南海方向前進。前天所披露的EP-3E電偵機，則是罕見在台灣西南海域繞圈飛行。

今年4月起，美國軍機密集出現在台灣周遭海空域，分別為8日RC-135U電偵機、10日RC-135U電偵機、11日EP-3E電偵機、12日EP-3E電偵機、13日RC-135W電偵機與P-3C獵戶座反潛機各一架、14日P-3C獵戶座反潛機、15日RC-135W電偵機、17日RC-135W電偵機、18日P-3C獵戶座反潛機、21日EP-3E電子偵察機、25日P-3C獵戶座反潛機、30日EP-3E電偵機。

(中時 )