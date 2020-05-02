五一勞動節第二天也是好天氣，各個景點紛紛湧現人潮，新北市長侯友宜2日也前往瑞芳熱門景點金瓜石勸濟堂、報時山及茶壺山視察人車管制分流防疫做為，他指出，車流量都在掌控之中，民眾也有配合管理單位的防疫措施，瑞芳的七個重大景點都在掌控當中，請民眾放心前往。

對於交通部1968傳出燈號與實際不符的情況，侯友宜表示，科技武器只是參考，新北市目前以即時監看的科技系統「人潮儀表板」對新北市157個地方進行即時監看、派遣人力駐點現場管制，並藉系統來即時錄影，他指出，「光靠1968是沒有辦法實際管控人流動向」，因此新北市沒有依賴1968，只有屆時派人員管制，才能帶給民眾真正安全的旅遊品質。

前一天登山步道人潮爆滿的情形，侯友宜指出，市府都有啟動人流控管措施，茶壺山及報時山為1500人、停車場車流量為220輛，只要超過百分之五十，就會啟動管控，並在山下出入口，擋下想上山的民眾，並祭出警訊，請民眾不要再前往，再進一步就會「只出不進」，若人潮繼續攀升，就會將景點進行封鎖。他強調，只要民眾一來就會向他們宣導防疫措施，並要求保持社交距離、勤洗手、戴上口罩，他希望可以讓民眾安心出遊的同時，也確保疫情不會爆發。

針對如何協助當地商家維持生活，侯友宜指出，老街人潮較以往來說，的確是有受到影響，但相信疫情穩定之後，人潮一定會慢慢回來，請全民共體時艱，他也將會以以防疫安全為前提，進一步研擬如何帶動老街攤商的經濟。

被問到是否開放供有的封閉型場館，侯友宜表示，將會以這幾天民眾在出遊的同時，是否有遵循防疫安全措施來配合，只要心態保持好，有顧好安全，市府就將會有層次、分階段的逐步來開放，他也呼籲民眾若要出遊，可以在出門前觀看新北市人潮儀錶板的警示燈，若仍前往景點遊玩，也請民眾配合在地管理單位的防疫措施。

(中時 )