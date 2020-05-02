罷韓團體「Wecare高雄」指控高雄市長韓國瑜妻子李佳芬隱身幕後，要求教育局、民政局拒絕出借投開票所，不僅韓國瑜本人動怒護妻，新聞局長鄭照新也公開向4位罷韓領導人挑戰，要求對方拿出證據，1日啟動網路計時，經過24小時，罷韓方仍未回應，鄭照新繼續臉書發文狠嗆「不敢承認自己亂講也不道歉，We Coward（懦夫）？」

槓上罷韓團體，鄭照新火力全開，1日上午10點公開要求Wecare高雄拿出李佳芬指示市府局處的證據，若有，他就辭新聞局長，如果拿不出證據，就請4名罷韓領導人公開道歉，「並公開掛個騙子牌子，承認自己不是君子，是騙子」，鄭照新並啟動網路計時，要市民一起來算時間，看4位罷韓領導人何時才會正面回應。

2日上午10點一過，鄭照新又在臉書貼文，表示已經過了24小時，「We Care？We Liar（騙子）？四位還是在逃避？為什麼拿不出證據？不敢正面承認自己亂講，坐實了自己是詐騙集團嗎？」

鄭照新諷刺，對方不敢承認也不敢道歉，「We Coward（懦夫）？」他並再次貼出「無據造謠道歉計時器」網址，表示計時持續進行，一定會每日一問，看罷韓團體何時才要回應。

(中時 )