因應肺炎疫情，勞工局要求做好防疫措施是對按摩師與民眾最重要的事。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊百業！台中市政府勞工局為照顧視障按摩業，特推出「防疫、進修、設備、清潔、行銷、紓困」方案；包括實名制登記來客、按摩師勤洗手，戴口罩、環境設備消毒等，藉由在職訓練、改善視障按摩據點環境等措施，協助視障按摩師度過困境。

勞工局長吳威志說，「防疫」採實名制登記來客，按摩師每天勤洗手消毒，戴口罩按摩，並隨時關心顧客身體狀況、有無接觸史，服務後也將環境設備酒精消毒，讓民眾安心消費；「進修」則持續舉辦在職訓練，邀請講師教導如何使用語音軟體，操作智慧型手機，正確接收防疫訊息。

「設備」則指建立、改善視障按摩據點環境，勞工局已推出營運輔導與設備補助，包括經營管理診斷、補助裝潢設計與設施設備等，提供舒適按摩空間；「清潔」除平時打掃外，勞工局也推動環境衛生計畫，協助視障按摩據點在疫情期間加強清潔與消毒。

另外，「行銷」以防疫優先，持續透過按摩體驗推廣、企業特約，紓壓民眾身心，目前也規劃搭配節日、視障按摩月等聯合行銷，希望吸引新舊顧客。「紓困」方面，市長盧秀燕指示勞工局積極爭取中央對視障按摩師的紓困協助，該局全力配合勞動部紓困方案，協助按摩師申請相關資源。

吳威志強調，因應肺炎疫情，做好防疫措施是對按摩師與民眾最重要的事，雖防疫期間客源較少，但按摩師可藉此精進學習，重新整理店面，歡迎按摩師善加運用「手護」6計提升設備，待疫情趨緩，配合勞工局行銷，促進市場消費。

(中時 )