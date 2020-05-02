醉漢捷運站鬧事 警社維法送辦 10:502020/05/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醉漢大鬧永安捷運站，遭警送辦。（示意圖／信義房屋提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（1日）晚9時40分許，54歲游姓男子酒後進入新北市永安市場捷運站，未購票即意圖尾隨其他乘客進入驗票閘門，經勸阻仍滋擾站內秩序，揮舞雨傘、高聲喧嘩唱歌，轄區中和警分局獲報派員到場，員警勸導若無搭乘意願，請自行離開，但游男不願配合，辱罵站內員工與員警，員警遂對游男強制保護管束，帶回派出所依社會秩序維護法偵辦。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #員警 #秩序 #捷運站 #意願 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 員警化身蜘蛛人 綁繩垂降救鬱婦 12:412020/04/28 社會 報案打110被警罵 永和分局處分員警 11:202020/04/29 社會 將錯就錯 員警扮「兒子」溫馨送失智婦返家 21:222020/04/29 社會 汐止分局正妹暖警 發現男子徘徊街頭護送返家！ 10:542020/04/30 生活 北市批體育署不厚道 根本不知亞運申辦截止日期 15:142020/04/30 生活 摩斯漢堡表揚資深員工 東元集團會長黃茂雄送金幣 21:402020/04/30 財經 已啟動監控機制 低價鋼板侵台 鋼鐵公會擬提反傾銷 04:102020/05/01 產業．科技 史詩級疫情作亂 四大房仲 4月交易量銳減 04:102020/05/01 產業．科技 土城分局員警熱心助人 替男子趕至醫院探望臨產姊 15:242020/05/01 生活 上海人出遊意願低 多選擇市內走走 04:102020/05/02 兩岸要聞 社會熱門新聞 為何殺警判無罪？審判長卓春慧39字回應 網看完氣炸 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 水溝驚見無頭女裸屍 警全副武裝打撈一看傻眼 - 社會 爸手機有煽情簡訊 小三竟是媽閨蜜！ - 社會 巨乳人妻拆彈「縮胸」 崩潰變B不成全毀了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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