昨（1日）晚9時40分許，54歲游姓男子酒後進入新北市永安市場捷運站，未購票即意圖尾隨其他乘客進入驗票閘門，經勸阻仍滋擾站內秩序，揮舞雨傘、高聲喧嘩唱歌，轄區中和警分局獲報派員到場，員警勸導若無搭乘意願，請自行離開，但游男不願配合，辱罵站內員工與員警，員警遂對游男強制保護管束，帶回派出所依社會秩序維護法偵辦。

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(中時 )