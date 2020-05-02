許多人受到新冠肺炎影響，必須在家隔離，家人、情侶間磨擦變多，甚至引發一波離婚潮。不過英國一名廚師更誇張，竟以「女友煮的咖哩不好吃」為由，將她爆打到全身是傷，甚至還動手要挖出她的雙眼！廚師最後被警察逮捕，必須入監服刑18個月。

據《每日郵報》報導，27歲的廚師卡爾（Christopher Carr）在3月28日時，嫌女友煮的咖哩味道不佳，竟整盤砸進流理檯的水槽，還重摔女友在地上；女友受到驚嚇，要求他馬上離開，但卡爾不僅拒絕，還用平底鍋砸碎一瓶酒，整個人爆怒。

卡爾的怒火還沒發完，他一把抓住女友的頭髮，直接跨坐在她身上，試圖用手指挖出她的眼珠；女友極力反抗，好不容易脫身跑到樓上傳訊求救，卡爾卻在電話中對母親喊：「我沒做錯任何事！」

女友聽到後馬上大叫，想讓卡爾母親瞭解自己被毆事實；卡爾聽到之後顧不得尚與母親通話，直接衝上樓爆打女友，再次伸手指想挖掉她的眼珠，還用小茶几從她背後猛砸，等她倒地後再伸腳狂踩，導致女友身受重傷。

鄰居聽到他們家發出來的聲音，上門查看後立刻報警；女友事後向警方表示，自己被卡爾家暴已是常事，但這次最為嚴重。受理此案的被害人律師赫爾曼（Richard Herrmann）說：「這是一起令人厭惡不恥的襲擊。」但卡爾卻辯稱一切暴行都是出於自衛。法官阿德金（James Adkin）判他入獄18個月，出獄後禁止再接近女友。

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(中時電子報)