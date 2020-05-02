八大綜合台周六晚間10點半推出經典韓劇《悄悄話》，由「收視女王」李寶英、國民女婿李相侖演出，該劇一上檔就掀起話題熱潮，當中床戲橋段挑戰電視尺度，一度造成轟動，也讓該劇拿下收視冠軍。

《悄悄話》劇情以韓國最大的律師事務所太白法律事務所為背景，描述警員與法官兩人從一開始的對立，到最後一起揭發違背金錢與權力倫理道德行為的懸疑推理愛情劇。故事中尋找兇手過程緊湊媲美2019年韓國迷你劇收視冠軍《山茶花開時》，主角努力對抗金錢、權力至上的社會也猶如日前熱播劇《梨泰院class》。

男主角李相侖為戲首次挑戰床戲，曾透露過程很緊張的他害羞表示：「其實『悄悄話』並不是在愛情上很濃烈的戲，我不知道在這樣的作品中，能第一次演到這樣的戲，演了之後，也覺得果然很困難，連看都不敢看。」而日前才卸下韓綜《家師傅一體》主持棒的他表示，為了更加充實自己的演技而做出這樣的選擇，令大批粉絲感到不捨，也讓大家更期待他下一部新作。

擁有高收視保證的李寶英，在睽違2年於近日推出最新作品《花樣年華-生如夏花》，甫上檔首播再次展現亮眼成績，也讓這部經典作品《悄悄話》再次備受粉絲關注。

(中時 )