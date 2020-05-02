男女主角由陳星旭（左）與李凱馨飾演新版寧采臣與聶小倩。（WeTV提供）

由張國榮、王祖賢主演的電影《倩女幽魂》睽違33年重新翻拍，改編成網路電影《倩女幽魂：人間情》，重現寧采臣與聶小倩經典虐戀，該片描述由陳星旭飾演的書生寧采臣赴京趕考，夜宿蘭若寺，邂逅李凱馨飾演的聶小倩，兩人經過一番磨難漸生情愫終成眷侶。

陳星旭演藝經歷顯赫，3歲時在公園玩時被星探發掘，開始拍攝廣告，4歲拍攝第一部電視劇，7歲登台央視春晚演出小品，近年更出演爆紅古裝大戲《東宮》男主角，以其貼近原著人物的年齡與外表，及善於眼神運用、細膩富有層次的表演，大獲好評。

此外，在周星馳電影《功夫》裡演出瘦弱包租公的元華，16年後化身經典道士燕赤霞，67歲的他將燕赤霞的癲狂以及嫉惡如仇，以斬妖除魔為己任的形像詮釋得絲絲入扣，港星徐少強則飾演姥姥，妖法高深，手下操控千萬隻女妖，專門用來迷惑壯男以此吸食精魂修煉。

特別的是，該片還取得了《倩女幽魂》原版音樂授權，鬼才黃霑填詞作曲的經典配樂響起，網友瞬間被帶回33年前觀看《倩女幽魂》情景，在新片中回憶張國榮身影。《倩女幽魂：人間情》即日起在騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

(中時 )