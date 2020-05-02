據大陸國家衛健委今通報，5月1日，中國共報告新增確診病例1例，為境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入疑似病例；新增治癒出院病例43例。中國境外輸入現有確診病例464例，現有疑似病例9例。

新增確診病例來自吉林。據吉林衛健委通報，這名境外輸入的新增確診患者上月9日搭乘編號U693次航班從莫斯科出發隔天抵達赤塔，乘坐當地政府的巴士當晚抵達滿洲里邊境。

患者分別於4月11日、13日、23日與27日共執行4次核酸檢測都是陰性，5月1日第5次檢測才確診，目前人在吉林市傳染病醫院隔離診治。曾與患者同車轉運的密切接觸者21人，均在指定地點集中隔離醫學觀察。

截至5月1日24時，中國現有確診病例557例，累計治癒出院病例77685例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82875例，現有疑似病例11例。此外，1日共報告新增無症狀感染者20例（無境外輸入）。

(中時 )