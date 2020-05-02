大陸自然資源部和民政部4月19日公佈南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱，包括25個島礁和55個海底地理實體。美國之音引述分析人士認為，對比其他5個對南海聲索主權亞洲政府而言，大陸的這項舉措，儘管並不會自動賦予其更多的法律主權，卻有助於擊退越南的「侵入」。

大陸民政部表示，「為進一步規範有關地名的使用，現將我國南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱予以公佈」。這是中國大陸1983年以來，首次重新命名南海一些島礁和海底地理實體的標準名稱。二戰後的1940年代，中文的地名取代了國際地圖上的英文名稱。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」說，2月份311艘越南船隻「侵入」中國3個南部省份的內水、領海和專屬經濟區。大陸當時正在努力控制湖北爆發的新冠病毒疫情。美國華盛頓智庫史汀生中心東亞項目資深研究員孫韻說：「中國認為，越南利用中國在新冠病毒期間脆弱和能力不足，但是現在中國恢復正常了，因此『我們要據此懲罰越南』。」

過去10年來，大陸在軍事和技術上率先採取行動，進行其對於南海大約90％海域擁有主權的聲索。大陸在南海的擴張招致華盛頓的譴責，引發海上經常發生事端，導致多年來多方尋求外交解決途徑。

去年，越南和大陸在越南的一個鑽井區發生船隻對峙事件。2014年，兩國的船隻在大陸石油鑽井平台位置上相互碰撞。台灣國防安全研究院助理研究員黃宗鼎認為，越南作為東盟的輪值主席國和現任的聯合國安理會輪值主席國，今年能夠把中國大陸的海事擴張問題提到議程上。

孫韻分析，越南甚至可能在國際仲裁法院上挑戰大陸。但是國際仲裁法院的裁決並不具有約束性，大陸無視國際仲裁法院2016年對其海上聲索法律基礎的裁決。但是新的法庭訴訟可能具有「重大的政治」意涵，可能會破壞已經修補了其他爭議的越共和中共的關係。

菲律賓大學國際海洋事務教授巴通巴寇（Jay L. Batongbacal）說，重新命名的做法支持了中國大陸以民政行動在有爭議海域擁有主權的證據，如果其他聲索國日後未能提出抗議，可能會具有「法律效果」。

巴通巴寇說：「這都是他們宏偉計畫的一部分，即對他們聲索的南海的全部海域行使民政權力和民政管理。這就好像是他們試圖在建立證據。這看上去可能微不足道。可能在真正意義上沒有什麼效果，但在未來可能產生法律效果。

(中時 )