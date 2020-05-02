五一連假東協廣場是外籍移工聚集消費的地方！台中市長盧秀燕指出，東協廣場是台中相對人多、經營公司也多的廣場，市府特重視安全問題，近日請各主政單位到場聯合稽查依照法規辦理；如果連續處罰仍未獲得改善，恐怕就沒有辦法開門做生意。

盧秀燕說，東協廣場的業者一定要做好公安，如果做不好「該罰就罰、該處分就處分、該改善就改善」；為保障大家安全，這些措施罰則都是不得已而為之，希望廣場內的業者、商家及管委會等，務必確實配合，人命關天，一定要符合相關法規。

盧秀燕表示，市府將配合中央流行疫情指揮中心規定統一辦理，避免民眾無所適從，但因疫情瞬息萬變，全球尚無法完全控制疫情，如確有需要超前部署，只要有最新規定，就會向大家報告。

針對清水區順風耳鼻喉科，日前即時通報敦睦艦隊官兵染疫！盧秀燕說，所有醫護人員站在第一線防疫、通報、守護，她要特別表示感謝，「他們真的是防疫英雄！」自主停業的商家或醫療診所，時間期滿，市府相關主政機關就會立刻到場檢查，符合規定就能復業。

盧秀燕強調，敦睦艦隊案爆發，部分醫療診所及商家受到波及，犧牲很大，可是他們為了國家防疫全力以赴，自主停業、管理，如果沒有他們的吹哨、通報，沒有他們在第一線全力防疫，台灣防疫工作不會做到讓全世界稱讚，在此一定要特別向他們致謝。

消防局長曾進財說，市府聯合稽查近期已稽查過東協廣場，發現滅火器、灑水設備幫浦等缺失，立即要求廣場改善，消防局預計5／4日再前往針對消防缺失進行複查，倘若複查不過，先張貼消防安檢不合格之公告，開罰3萬元以下之罰鍰，再限期1周內改善，期限到再複查。若複查仍無法改善，則會立即開立違反消防法案件舉發通知單，將連續處罰，並得予以30日以下停止使用之處分。

(中時 )