寧園安養院受到疫情衝擊，捐款不斷減少，面臨生存危機。（院方提供／莊旻靜新竹傳真）

肺炎疫情衝擊各行各業，照顧200多名失智、臥床及慢性精神疾病者的寧園安養院，募款金額因疫情影響下滑，但該院每月光採購尿布，開銷就需20萬，目前急需募款及尿布、看護墊以及防疫物資等，期望外界伸援手。

院方表示，受到疫情影響，社福機構的捐款收入也大打折扣，院方每月收到的捐款金額不斷降低，不僅入不敷出，甚至連維持營運都有難度。院方指出，目前院內服務228名住民，其中超過8成為政府轉介的貧困住民，僅靠政府部分補助，而而每位住民平均每月約須15000元的募款協助，才能因應日常生活所需。

院方表示，每月最基本的開銷除了三餐外，還有住民所需的尿布等，光是尿布費用，每月就須支出20萬元，目前除了捐款外，也欠缺物資，包含每日必用的尿布、看護墊、奶粉、營養品等，另外也因每日均須消毒，也欠缺口罩、酒精等防疫物資。

寧園安養院成立24年，也是台灣最早成立照顧失智症患者的機構之一，目前院內共有228名住民，包含失智者、具有慢性精神疾病者，也因疫情衝擊，院方早於2月就暫停訪視，也因此而停辦宣傳活動，也成為導致捐款降低的原因之一。

院方表示，因院內服務對象以弱勢、失智失能長者為主，較不易受到社會大眾關注，也希望外界能愛心關懷，透過定期助養，讓院內服務的長輩可以安心、安養，有意者可電洽寧園(03)5979-066分機131、106。

(中時 )