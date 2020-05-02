◎藝閣上河圖 真人實境遊北港

雲林縣北港遊客中心為介紹地方特色景點，以《清明上河圖》為發想結合大富翁桌遊，推出長、寬各8公尺的真人實境《藝閣上河圖大富翁》遊戲，中間主圖案記錄早年藝閣遊街情境，周邊圖案則介紹在地景點，民眾可擲骰子在圖上走動，於遊戲中了解景點資訊，將在五一勞動節推出供民眾體驗。

◎避開人潮遊高山 福壽山魯冰花盛開

新冠肺炎疫情襲擊全球，台灣連續6天零確診，為了避免群聚旅遊，五一連假第一天遊客紛紛選擇到高山旅遊。福壽山農場表示，由於部分高山遊憩區因車程遙遠，尚未出現人潮景象，目前5月夢幻又美麗魯冰花正盛開，歡迎大家造訪。

◎樂聲炫麗登場 煥發在地特色

從三仙台及太麻里的迎曙光、台東大學世界8美圖書館、池上鄉大坡池到志航空軍基地，台東熱氣球光雕音樂會，結合台東地景特色及在地文化，民眾在炫麗的聲光中享受震撼效果，不僅吸客效益驚人，更將熱氣球玩到極致。

◎美化宜梧滯洪池 打造雲林水樂園

雲林縣口湖鄉宜梧滯洪進行環境改善工程，加強整體綠美化、周邊設施，雲林縣政府21日表示將以口湖遊客中心與宜梧滯洪池為據點，結合周邊三條崙海水浴場、箔仔寮彩繪村等景點，讓遊客泛舟、戲水、打卡，發展雲林沿海休閒旅遊產業。

◎認識家鄉 溪口鄉所推廟宇小旅行

嘉義縣溪口鄉公所執行文化部「社區營造三期及村落文化發展計畫」專案，調查各聚落信仰中心，協助廟宇整建文史調查，再根據執行成果，印製「廟哉溪口．有求必印」集章護照、明信片及拼圖，提高遊客造訪溪口旅行的趣味性及意願，也讓鄉民用另一種角度認識自己的家鄉。

◎新竹親子農場推優惠 和草泥馬一起散步

為了保持社交距離，腹地廣大、親近自然的生態農場成了民眾周末出遊的首選！位在新竹北埔的「綠世界生態農場」佔地70多公頃規劃六大主題分區，彷彿一座結合藍天綠地的迷你動物世界，且在即將來臨的勞動節連假，推出國曆生日是1、2、3號的民眾（任何月份都可以）免費入園優惠。

(中時電子報)