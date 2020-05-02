苗栗縣政府原民中心鼓勵中高齡原民就業。(謝明俊攝)

原民會為了鼓勵雇主及中高齡原住民就業，對符合資格的民營事業，只要雇用每一名中高齡原住民勞工連續上工每滿1個月，獎勵6,000元，受僱的原住民勞工連續上工每滿1個月，也可獲得獎勵2,000元，苗栗縣政府原民中心呼籲業者及中高齡原民快樂就業，並從5月1日起受理申請。

苗栗縣政府原民中心表示，由原民會所提出「「109年促進原住民中高齡就業計畫」整年度計畫共分3梯次收件受理申請，第1梯次自5月1日起至5月31日期間受理申請。

原民中心主任蔣意雄表示，民營事業單位若自109年1月1日起至9月1日止，僱用年滿40歲以上未滿65歲的原住民，並連續僱用同一勞工滿3個月以上，且該職缺是以月計薪的正職人員，每月工資不低於2萬5,000元，即符合獎助資格，得向原民中心提出申請

。

原民中心表示，原民會為協助原住民族中高齡人口重返或進入一般勞動市場，訂定這項計畫，發放津貼鼓勵民營事業單位優先進用中高齡原住民勞工，並佐以補助津貼方式，穩定受僱人的家庭經濟收入。苗栗縣依縣市原住民人口數比例分配名額僅有3位，額滿為止，希望鼓勵符合資格的民營事業把握機會提出申請。

(中時 )