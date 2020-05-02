女星薔薔從《我愛黑澀會》出道，直率不做作的個性，迅速累積不少粉絲，近日上節目分享到泰國按摩店消費的經驗，原本只是想單純按摩，竟遭男按摩師親吻身體，還用下體頻頻磨蹭，讓她嚇出一身冷汗。

薔薔在節目《小明星大跟班》，分享到泰國造訪按摩店的經驗，該店家玻璃櫥窗站滿只穿內褲、身材顏值都水準之上的男按摩師，供女客人隨意挑選，而她相中一位男按摩師後，就被帶到小房間後要求洗澡，洗完才發現男按摩師也洗完澡，並用毛巾圍好下半身走出來，躺在床上按摩時，對方竟頻頻用下體磨蹭她，雖然不斷強調單純按摩就好，但對方竟未予理會還作勢要親她，甚至表示要用嘴巴全身按摩，讓她急忙大喊「No Kiss」拒絕。

薔薔上節目分享到泰國按摩的驚魂經驗。（影片／Youtube）

未料對方仍想要「更進一步」，這才讓薔薔覺得不對勁，因此急中生智立刻佯裝全身顫抖、眼睛往上吊，宛如癲癇發作的樣子，這才讓按摩師嚇得停止行為，薔薔也趁機趕緊向友人求救，才得以安全脫困。

(中時電子報)