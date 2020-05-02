受到美國新冠疫情嚴重影響，火箭老闆費爾蒂塔所擁有的餐飲娛樂事業遭受重創，旗下的餐廳與賭場幾乎接近95％宣告關門停業，他除了很快解雇4.5萬名員工，更高息貸款2.5億美元，但他仍堅不拋售火箭股份，「除非世界末日來了！」

「火箭永遠不會被賣掉，除非世界來到末日，那時候賣不賣有何意義？」費爾蒂塔接受《The Athletic》訪問表示，「如果我賣掉這支球隊，唯一理由是我們這個有法律的國家不再存在，到時候街頭陷入無政府狀態，也不可能有任何買家。」

「我能挺過1987年金融危機，以及2000、2007年的經濟衰退，原因是我保持現金的流動性，現在我的流動性很強，各種收入來源很多，」費爾蒂塔說，「我不需要合作夥伴，我現在100％擁有這支球隊機會，我沒任何理由改變現況。」

畢竟費爾蒂塔早就夢想擁有一支NBA球隊，且在2017年花費22億美元買下火箭隊，可是隨著去年球季開打前夕爆發火箭總管莫瑞失言風波，接著爆發新冠疫情，他的身家從48億美元狂跌到32億美元，就看他還能這樣堅持下去多久吧！

(中時 )