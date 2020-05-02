繼美國海軍「巴里」號驅逐艦駛入西沙海域、「邦克山」號導彈巡洋艦在南海南沙群島執行「自由航行」行動後，據記錄軍事飛行器動態的社群媒體「飛機守望」5月1日披露，美國空軍兩架B-1B戰略轟炸機從美國南達科他州埃爾沃斯空軍基地起飛，開展長達32小時的遠航飛行訓練，並在南海上空飛行。

環球網引述美國航空專業網站「The Aviationist」報導，這兩架B-1B戰略轟炸機於當地時間4月28日從埃爾沃斯空軍基地起飛，之後於當地時間4月30日在南海上空飛行。根據美軍太平洋司令部的說法，此次任務是美國印度-太平洋司令部和美國戰略司令部轟炸機特遣隊聯合任務的一部分。

另據美國《星條旗報》報導，美國空軍表示，此次任務進一步驗證了美國空軍的新「動態兵力運作模式」。該模式旨在讓美軍全球轟炸機的存在更難以預測。

針對美軍近期在大陸周邊海空域頻繁開展軍事活動，美軍艦機連續多天在南海海域開展訓練，同時還和澳洲海軍在南海進行軍事演習一事，大陸國防部發言人吳謙大校4月30日在國防部例行記者會上回應表示，大陸對於美澳軍隊動向保持密切關注和高度警惕。

「一段時間以來，美澳等一些域外國家在南海頻繁開展軍事活動，強化軍事存在，這種做法不利於南海的安全穩定，我們對此是堅決反對的。」吳謙表示，「事實一再證明，美方是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的麻煩製造者。中國人民解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決維護地區和平穩定與繁榮。」

(中時 )