八德警方1日晚間在八德派出所前進行噪音車輛攔檢，共有14件遭取締。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德警分局1日晚間在八德派出所前設置稽查點，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」，攔查30多部車輛中，有14件經過環保局檢測噪音超標，將依法裁罰，也要在期限內到環保局複檢。

警方指出，改裝車輛呼嘯而過，擾人清夢，令民眾相當厭惡，八德警方將持續不定期配合環保及監理單位，在轄內各個重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，設置稽查點規劃攔檢勤務， 今年迄今1日總計已攔查取締102輛現場檢測超標違規的噪音車輛及通報617輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰。另外警方預計5月配合環保局將運用科技執法方式取締噪音車輛，以防制深夜噪音車輛擾民，還給民眾安寧的環境。

八德分局表示經常接到噪音擾民的報案，未來將持續配合監理站、環保局等單位辦理改裝車輛稽查取締工作，也呼籲民眾切勿任意改裝排氣管，製造噪音損人不利己，共同維護及營造安寧的生活環境。

(中時 )