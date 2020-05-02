新冠肺炎疫情使民眾人心惶惶，其朱六都市長防疫表現引發關注。日前有民調顯示，有46.9%民眾滿意新北市長侯友宜的表現，而高雄市長韓國瑜為4.1%則為六都最後。對於近日疫情趨緩，是否有助罷韓投票率？高雄市衛生局局長林立人透露，高雄市長韓國瑜對罷免案很坦然，林感嘆表示，若市民想罷韓，「高雄會痛失一個很好的父母官」。

針對新冠肺炎議題，六都市長防疫表現，時力智庫發布最新民調，有46.9%民眾滿意新北市長侯友宜的表現，其他依次為桃園市長鄭文燦12.4%、台北市長柯文哲11.4%、台南市長黃偉哲5.4%、台中市長盧秀燕4.4%及高雄市長韓國瑜為4.1%。據《中評社》報導，林立人直言，高雄市一月25日就針對疫情進行一級開設，一月28日成立疫調中心，24小時三班追蹤，迄今仍維持「本土零確診」。林立人認為，醫護人員專精實幹，最在乎的是疫調、而非民調，對於民調予以尊重。

至於防疫工作，林立人說高雄市政府問心無愧，面對公民團體發起罷韓運動，也坦坦蕩蕩，但林直言，若市民想罷韓，「高雄會痛失一個很好的父母官」。

(中時電子報)