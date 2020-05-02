范瑋琪曬自拍照。（圖／翻攝自fanfan IG）

女星范瑋琪（范范）今年1月底在私人臉書抨擊口罩限制出口政策，甚至大罵行政院長蘇貞昌「狗官」，反引來許多圍剿，范范道歉後便進入神隱模式，消失3個多月的她，最近在IG久違分享自拍照，可見她黑眼圈重，整張臉看似又消瘦不少，讓粉絲十分心疼。

范瑋琪先前在臉書寫下：「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為。我他X的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？」截圖瘋傳引來評論，老公陳建州（黑人）甚至有意替范范牽線親自道歉，但被蘇貞昌婉拒，上月范范發文，寫下：「沒有人可以告訴我是誰，你們可以形容出部份的我，但我是誰非得我自己去發現」，疑表心境。

昨(1日)范瑋琪曬出自拍照，表示：「居然........已經來到五月份了........振作振作打起精神！」，照片中她看似黑眼圈略深，眼部浮腫，引來3萬多人按讚，網友也為她打氣說：「要一起振作！」、「一起打起精神」。

(中時電子報)