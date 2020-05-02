神岡第四公墓綠美化，以可愛小雞造型點綴空間，提供神岡區新庄里適宜休憩場地。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

公墓公園化！因應現代殯葬習俗轉變，國人火葬觀念普及，多元環保葬法也逐漸增加，台中市政府建設局盤點市轄公墓，將公墓遷葬後的公有土地重新定位，推動「公墓綠美化」；期望以較低成本增加市民每人平均享有的綠地面積，目前正辦理神岡第四公墓綠美化，以可愛小雞造型點綴空間，提供神岡區新庄里適宜休憩場地，預計9月完工。

建設局長陳大田說，該局配合地方需求，市府從4月起辦理神岡第四公墓轉型綠美化工程，除規劃一般公園基礎設施如排水、步道、照明、景觀植栽及噴灌系統外，特別結合神農蛋、黑荔枝等在地特色，用可愛的小雞圖案造型設計，營造場域入口意象、地景及體健等休憩設施，並預計增加喬木約145株、灌木約2,560株，讓整體景觀銜接周邊工業、農業及住宅區，提供民眾更佳居住環境。

陳大田指出，建設局除以綠美化方式運用景觀設計，使原有公墓土地生態化，也積極推動「都市退燒-全民植樹行動計畫」，擬定「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」及「引進民間資源」4大目標；期望達成種樹減碳、降低空汙威脅、美化市容等效益，努力提升全市綠地品質，打造台中成為低碳永續的宜居城市。

(中時 )