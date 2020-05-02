阿喜的枕頭裙時尚影片粉絲們都相當喜歡。（天晴娛樂提供）

林育品（阿喜）愛睡出名，最常喊的就是「想睡覺」，沒想到她竟愛睡到獲得羽絨枕廠商青睞，邀她宣傳產品，她原以為枕頭廣告就是拍攝美美的睡覺照片，沒想到廠商竟指名要她參與「＃枕頭裙挑戰」，完全不是她想像中的「睡著賺」，而為了拍攝挑戰影片，她連拍帶剪花費8小時全都自己來，影片出爐後粉絲們都讚她超敬業。

＃枕頭裙挑戰是從歐美開始流行，這次阿喜挑戰「穿上」品牌羽絨枕，沒想到羽絨枕蓬鬆卻帶著硬挺，很不好繫腰帶，要穿出美美的時尚感並不容易，因此拍攝時常常需要不斷停機重繫腰帶調整角度，同時也深怕穿幫，不斷檢查回放，一拍就是1整天過去，她誇張表示：「連腰都勒細了！」拍完之後她也直接呼呼大睡，順勢補眠。

阿喜近年努力往戲劇深耕，希望可以演到不同以往的角色之外，她也國台語雙向發展，來者不拒，今年本來有兩檔舞台劇要推出，但因為疫情關係暫時延後，防疫期間她也沒閒著，宅在家拍攝短片和粉絲分享，接下來會陸續上線，近日更加入東森戲劇台強檔新戲《姊妹們追吧》演出，她透漏這一次的角色和以往傻大姐個性不同，在原本的感情線中掀起波瀾，很具挑戰性。

(中時 )