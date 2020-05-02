1名結紮多年的人夫，某日突然接到同事來電祝賀：「恭喜你老婆懷孕了！」，人夫當場氣炸找老婆理論，不料真相竟是同事搞烏龍，害人夫家庭險失和。

1名女網友近日在臉書社團「爆怨公社」發文為大伯抱怨，表示大伯有一天突然接到同事打電話恭喜「老婆懷孕」，可是，大伯明明已經結紮，老婆怎會懷孕？當時大伯追問同事，沒想到對方卻回：「我前幾天陪我老婆去婦產科，在裡面看到你老婆，她有跟我們講！沒跟你說喔？」

原PO發文大伯結紮卻被同事恭喜老婆懷孕，結果竟是對方搞烏龍電話「存錯人」。 （圖／翻攝自爆怨公社）

原PO的大伯掛完電話就進到房間找妻子理論，這時候電話又響了，打來的是剛才祝賀的同事，還不斷道歉：「我聯絡人存錯了，是XX的老婆懷孕啦！」大伯聽到同事解釋，才鬆了一口氣，但心裡卻幹譙天兵同事。

網友看到貼文笑翻留言「整個被挖坑欸，差點跌落深淵」、「這會出事⋯⋯」、「夭壽喔，害死人」、「 要命！差點發生命案」。也有人認為，就算聯絡人存錯，怎麼會聽不出聲音呢？對此，原PO也在留言處解釋：「同事他一開始也很懷疑聲音怎麼怪怪的，後來一想才趕快再打電話給他。」。

(中時電子報)