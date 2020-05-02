桃園街頭鈔票掉滿地 熱心員警幫撿回 11:322020/05/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阮性外配出門時忘了將皮包拉鍊拉上，1萬元鈔票四散在馬路上，所幸被員警撿回。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阮性外配出門時忘了將皮包拉鍊拉上，1萬元鈔票四散在馬路上，所幸被員警撿回。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 桃園警察分局大樹派出所警員蘇建瑜1日執行勤務時，發現介壽路上有許多千元大鈔飛散，為避免造成交通事故，立即停車處置，沒多久1名越籍外配趕來，成功讓飛鈔物歸原主。 蘇建瑜原本以為是玩具假鈔，仔細清點後發現有1萬真鈔，該外配說，原本要去購物，沒注意皮包拉鍊沒拉上，鈔票飛掉都不知道，到了店家才發現錢沒了，急著沿路往回找，幸好遇到熱心的員警幫忙把錢撿回來了經清點確認無誤，員警將現鈔交還並叮嚀要多注意財物安全，阮姓外配再三向員警道謝後才離去。 (中時 ) #員警 #外配 #發現 #鈔票 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉洩密給北聯幫主 2員警沒收錢獲不起訴 11:282020/04/28 社會 員警化身蜘蛛人 綁繩垂降救鬱婦 12:412020/04/28 社會 法僑座談 讚桃園防疫包澎湃「救命包」 18:372020/04/28 生活 桃園防疫包 法僑也按讚 04:102020/04/29 地方新聞 報案打110被警罵 永和分局處分員警 11:202020/04/29 社會 航空城機場園區審議通 桃機第3跑道最快2025年完成 19:572020/04/29 生活 將錯就錯 員警扮「兒子」溫馨送失智婦返家 21:222020/04/29 社會 汐止分局正妹暖警 發現男子徘徊街頭護送返家！ 10:542020/04/30 生活 土城分局員警熱心助人 替男子趕至醫院探望臨產姊 15:242020/05/01 生活 六都中最弱直轄市？這縣市狂躺槍 18:182020/05/01 日常 社會熱門新聞 女師偷吃體育師 綠光夫見訊「水裡抱抱甜死人」氣炸 - 社會 為何殺警判無罪？審判長卓春慧39字回應 網看完氣炸 - 社會 水溝驚見無頭女裸屍 警全副武裝打撈一看傻眼 - 社會 爸手機有煽情簡訊 小三竟是媽閨蜜！ - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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