連假第二天上午 新北茶壺山、報時山步道管制車輛進出 12:472020/05/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假第二天上午，新北茶壺山、報時山步道管制車輛進出。（摘自新北旅客臉書專頁／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連假第二天仍有不少人出遊，新北市觀光旅遊局上午11時更新各大風景區人潮情形，茶壺山、報時山步道停車場已達5成滿，啟動車輛一出一進管制。 新北市觀旅局指出，三階段管制措施包括景點周邊停車場達5成滿將對車輛一出一進管制；人潮達管制標準則開始人車潮管控分流，不建議再前往；若人潮達封閉標準人車禁止進入。 (中時 ) #管制 #車輛 #人潮 #停車場 #標準 也許您會感興趣 推薦閱讀 北港公園人潮比朝天宮還多 示警APP令人不解 17:102020/04/28 生活 人潮警示更準確 興大開發「避開人潮PK1968」 16:032020/04/30 生活 桃園文化公園停車場工程坍塌 1女工人受困搜索中 17:392020/04/30 社會 北市18套劇本 擴大管制兵推 01:102020/05/01 台北基宜花 平鎮區文化公園地下停車場2傷1死 女工人清晨尋獲 08:092020/05/01 社會 桃園地下停車場工安1死2傷 鄭文燦指示從嚴處分 08:452020/05/01 社會 平鎮停車場工安1死2輕傷 女上工第二天遇死劫 11:452020/05/01 社會 陸市場監管總局發佈《個人健康信息碼》系列國家標準 16:152020/05/01 兩岸 台中大坑人潮不如預期 停車場卻封一半沒位子停 18:242020/05/01 生活 停車場坍塌釀悲劇 公會鑑定報告究責 04:102020/05/02 地方新聞 生活熱門新聞 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 敦睦疫情吹哨者出關 細心女醫追出首例確診 - 生活 金正恩出席活動...金與正化妝隨行 網一看神分析 - 生活 五一連假沒人敢上街 宅神揭原因...比疫情可怕好幾倍 - 生活 3縣市氣溫亮黃燈 飆36度以上熱爆了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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