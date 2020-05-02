連假第二天仍有不少人出遊，新北市觀光旅遊局上午11時更新各大風景區人潮情形，茶壺山、報時山步道停車場已達5成滿，啟動車輛一出一進管制。

新北市觀旅局指出，三階段管制措施包括景點周邊停車場達5成滿將對車輛一出一進管制；人潮達管制標準則開始人車潮管控分流，不建議再前往；若人潮達封閉標準人車禁止進入。

(中時 )