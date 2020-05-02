陸軍269旅高山頂營區16日傳出黃姓中尉排長輕生，家屬寫「千字文」上書蔡英文總統，控訴黃在軍中遭霸凌、恐嚇。對此，國民黨台北市議員羅智強點名前立委洪慈庸，問發生這種事，「妳在哪兒」？

對此，洪慈庸稍後也在臉書回擊，嗆羅智強「用悲劇攻擊她」對案件和家屬無幫助，拜託羅不要消費亡者。

羅智強今在臉書發文表示，七年前，陸軍六軍團 269 旅發生了洪仲丘疑似遭霸凌致死事件，舉國沸騰，洪仲丘的姐姐洪慈庸跳上第一線又哭又怒，國防部成了「國防布」，連蔡英文都戴上了「國防布」的布條走上街頭，五十萬白衫軍街頭怒吼「八月雪」，讓國軍成為「霸凌者」的代名詞，而洪慈庸也成了抗布英雄，一舉當選了立法委員。

羅智強再表示，4月16日，同樣的269旅，一名中尉排長疑似遭霸凌而在營區輕生身亡。洪慈庸不再哭不再怒，只是淡淡地説：「外界都不知道實情到底為何，到底有沒有霸凌情事？」妳的弟弟死了，妳就一口咬定是霸凌，別人的弟弟、哥哥、兒子死了，就是「不知道實情為何？」

羅智強強調，而同樣的269旅，死的不只一位中尉排長，事實上，1年內，同樣的269旅，已爆3起自殺案，妳知道洪慈庸怎麼評論的？洪慈庸還誇獎國防部：「其實過去幾年下來，經過她的辦公室 300 多件軍中案件，看得見國防部的確漸漸地願意改變！」然後輕描淡寫地説：「如今憾事發生，國防部的消極，還是讓人難以接受。」

羅智強感嘆，一年269旅自殺3人，這叫國防部「願意改變」？洪慈庸，只因為被蔡英文酬庸了一個立法院顧問的位置，妳不哭不怒就算了，也不要軟骨症上身吧？世上最可惡的就是雙重標準，而洪慈庸的雙重標準，是消費她弟弟之死為登龍梯、酬庸台的雙重標準，更可惡！

(中時電子報)