大聯盟新球季還被新冠肺炎卡著，職業生涯進入倒數的天使隊巨砲普侯斯(Albert Pujols)表明不會輕易言退，就算今年沒打，明年他還有最後一年2400萬美元合約。「那只是我合約最後一年，不是我職棒最後一年。我從沒說過要退休或繼續打，我是打一天算一天。」

普砲注定是名人堂球員，生涯前10年就突破400轟(408)，成為大聯盟絕無僅有的傳說。更可怕的是19年大聯盟生涯，他每年吞三振次數從未破百，生涯打擊率0.300，安打超過3000支，所有巨砲打者的弱點他都沒有。

前隊友伯克曼(Lance Berkman)說：「其實不存在真正能對付普侯斯的球種，他的雙手速度之快能跟上所有的球。他在打擊區永遠都掌握主動，即使球數落後也不會慌忙追打。」2008年，普侯斯獲得104次保送，僅僅吞下54K。

普侯斯2001年、21歲登上大聯盟，今年本來是他職棒滿20年、人生滿40歲的重要一年，卻撞上新冠疫情。現在他就跟尋常人一樣，減少出門，戴著口罩買食物，晚上坐在家看電影，據說最喜歡的是功夫片《葉問4》。他對於停賽泰然處之，告訴ESPN說：「我很想打球，但我專心去想正面的事，像是我有更多時間可以陪伴家人。」

(中時電子報)