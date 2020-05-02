鄭姓男子殺死鐵路警察局員警李承翰，被法院依精神疾病為由宣判無罪，引發社會對《刑法》第19條及87條的修法爭議，法務部對此表示，監護處分是否修法延長到治癒為止，法務部已納入刑法研修小組討論，至於籌設司法精神病院，與衛生福利部多次研商所需人力、物力及空間規畫，法務部將以司法強制力促使精神疾病犯罪者能配合按時接受治療。

法務部指出，精神疾病犯罪者依《刑法》第87條第3項規定的監護處分是否延長？法務部已進行討論，但是沒有修法前，將啟動社會安全網，與衛政機關主動聯繫，在精神疾病的個案監護處分期限屆滿前，由當地衛生機關根據精神衛生法有關規定，接手監護屆滿後的精神醫療照護，以避免個案監護期滿後沒有銜接後續治療而在社區趴趴走。

此外，有關精神病院部分，法務部表示，監所如果有受刑人需看診精神疾病，都會安排健保醫院的精神科專科醫師到監進行精神科門診，提供受刑人診治、定期服藥、追蹤治療等精神醫療照護。如果遇有病況較嚴重的精神疾病受刑人，經由醫師評估後，女性報請移到台北監獄桃園分監，男性移到台中監獄附設培德醫院精神病療養專區診療。

至於籌設司法精神病院，與衛福部的協商已經進行，規劃所需人力、物力，現階段先請衛福部盤點閒置醫院或現有較適當的醫療院所等空間規劃，成立後並將引進專業醫療、職能治療、心理諮商或社工輔導等醫療資源，以便提供優質的醫療照護。

法務部則致力於司法效能的提升，以司法強制力促使精神疾病犯罪者能配合按時接受治療，並加強安全戒護硬體設施及保全人力訓練等輔助，強化刑事司法與精神衛生的通力合作，以保障醫療人權及使社會安全網更加完備。

(中時 )