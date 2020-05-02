大陸國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）表示，新冠肺炎疫情發生以來，國鐵集團堅決貫徹落實黨中央、國務院穩外貿的決策部署，發揮中歐班列戰略通道作用，加強班列開行組織，全力承接空運、海運轉移貨源，優先運輸國際合作防疫物資，實現中歐班列開行逆勢增長，積極為穩外貿抗疫情做貢獻。

澎湃新聞引述國鐵集團貨運部負責人表示，今年4月份，中歐班列總開行數量和去程、回程班列開行列數三項指標，均創單月最高紀錄。4月份，中歐班列總開行數量達到979列、運送貨物8.8萬標箱，同比分別增長46％、50％，綜合重箱率97.8％。其中，去程589列、5.3萬標箱，同比分別增長65％、68％，重箱率99.9％；回程390列、3.5萬標箱，同比分別增長24％、29％，重箱率94.7％。

今年1至4月份，中歐班列共開行2920列、發送貨物26.2萬標箱，同比分別增長24％、27％，綜合重箱率98％。其中，去程1638列、14.8萬標箱，同比分別增長36％、40％，重箱率99.9％；回程1282列、11.4萬標箱，同比分別增長11％、14％，重箱率95.5％。特別是疫情發生以來，中歐班列開行實現逆勢增長。

該負責人強調，中歐班列的穩定開行，成為疫情防控期間連接中國、歐洲和「一帶一路」沿線國家的重要運輸紐帶，成為特殊時期穩定國際供應鏈的重要支撐。與空運、海運相比，中歐班列實行分段運輸，不涉及人員檢疫，具有獨特優勢。

疫情發生後，國鐵集團全力承接空運、海運轉移貨源，加強開行組織，提高保障能力，積極穩定國際供應鏈。在鐵路口岸派駐專門工作組，現場指導口岸站作業，把中歐班列作為日常運輸組織的重點，優先裝卸、優先掛運、優先交接，保持與沿線各國鐵路的密切聯繫，加強國際合作，與海關部門共同組織便利化通關，確保了戰略通道的安全暢通。

該負責人介紹，中歐班列的逆勢增長，為全球抗疫貢獻了中國力量。當前，歐洲疫情形勢仍比較嚴峻，當地生活和防疫物資需求比較旺盛，有很多物資選擇中歐班列運輸。對此，國鐵集團高度重視，專門部署將國際合作防疫物資納入重點保障運輸，確保應運盡運。

從3月21日首趟搭載出口歐洲防疫物資的中歐班列義烏啓程以來，至4月底中歐班列已累計發運國際合作防疫物資66萬件、3142噸，主要到達意大利、德國、西班牙、捷克、波蘭、匈牙利、荷蘭、立陶宛等國家，並以這些國家為節點再分撥到更多歐洲國家，有力地促進了國際防疫合作。

該負責人表示，下一步，國鐵集團針對歐洲疫情對班列回程運輸的影響，將進一步加強國際聯運合作，共同採取穩定中歐班列運輸的支持政策，切實保障鐵路口岸的運輸順暢，盡可能降低歐洲疫情對中歐班列的影響，為保障中歐貿易往來、暢通國際防疫物資運輸做出積極貢獻。

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(中時 )