新冠肺炎疫情重創全球經濟，勞動基金運用局昨公布勞動基金投資收益，截至3月底，整體勞動基金評價後收益為負4712.5億元，收益率負11.16％，是2008年金融海嘯以來最慘紀錄。對此，行政院長蘇貞昌今受訪表示，今年雖有虧損，但去年大賺4000多億元，政府一定會負起最後支付的責任，請勞工朋友們放心。

今年受到疫情影響，不僅勞動基金投資收益虧損達4000多億元，創歷史新最高，現階段放無薪假人數也已經突破1萬8000人，雙雙創下史上最高紀錄，顯見疫情對勞工衝擊非常大。

蘇貞昌今受訪被問到行政院是否研擬相關因應及配套措施時表示，我們要向勞工朋友報告，政府一定會負最後支付的責任，他也才在去年撥了200億元，勞工朋友們請放心。

蘇貞昌表示，勞動基金投資收益今年雖有虧損，但去年我們也是大賺4000多億元，5年來賺了9000多億元，可見勞動基金的操作是良好，這次虧損只是受疫情一時衝擊，請大家放心，政府一定會保護勞工，同時會非常小心、謹慎，聰明的運用基金的操作，這方面也有專家在操作，請大家放心。

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(中時 )