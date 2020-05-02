罷韓團體趁李進勇步入會場前、攔路陳情，強調希望保留1823個罷免投開票所。（袁庭堯攝）

陳雄文強調，防疫造成高市選委會徵用投開票所的困難，許多場地都不願意外借。（袁庭堯攝）

李進勇回應陳雄文，高市社區內有中央所屬學校，中選會都可幫忙溝通借用。（袁庭堯攝）

高市選委會進行「第3屆市長罷免」投票防疫工作說明及演練，模擬6大突發狀況。（袁庭堯攝）

高市選委會2日上午在十全國小舉辦「第3屆市長罷免」投票防疫工作說明及演練，中選會主委李進勇特地南下觀摩，罷韓團體突襲「攔轎申冤」。陳雄文再次強調因疫情導致場地難借，李進勇則申明希望罷免投票比照2018年市長選舉、1823個投票所「一個都不能少」。

李進勇強調，選舉和罷免都是地方政府的自治事項，選務部分，高市選委會是主辦單位，中選會是主管機關，雙方各有權責、需要合作。

李進勇表示，中選會面對罷免案只有兩個要求，一是防疫安全。中選會也特地與高市選委會及市府開過協調會、制定特別防疫計畫，保證選前安全、選後乾淨。二是對選民的尊重，「1823選舉、1823罷免」，2018年市長選舉有1823個投開票所，罷免投票也該有同樣的數量，給選民方便，也降低群聚風險，數量問題今日下午2點會與高市府進一步協調，希望會有結果。

陳雄文表示，今年投開票所設置因疫情遇到難題，許多學校、公廟、活動中心表示擔心群聚感染、不願借用。原本預計要有900多所學校設置投開票所，卡到疫情封閉校園，目前為止只借用不到一半，還在努力溝通中。

李進勇對此表示，一般中小學校借不到沒關係，只要高市社區內有中央所屬學校，中選會都可幫忙溝通借用，區公所不要碰到困難就放棄，要去想辦法克服。

高市選委會強調，此次辦理罷免案有事前應變計畫掌握、環境通風、選務工作人員防護裝備三大重點，也特別呼籲民眾配合戴好口罩、確實清潔首部。

罷韓團體表示，不久後中選會即將公告高市長罷免投票日，近來掛看板屢遭高市府打壓，現在連投開票所數量都被刻意壓縮，間接增加防疫的風險，更以高雄市民的健康做賭注。

「台灣不是北韓、高雄不是平壤！」立委劉世芳也對高市選委會喊話，呼籲選務人員保持中立，高市1823個投開票所一個都不能少。

(中時 )