西屯區公所於母親節前的假日，代表市長盧秀燕親自到府致贈西屯區模範母親獎牌及賀禮！（陳世宗攝）

溫馨五月天！西屯區長陳寶雲等在母親節前的假日，代表市長盧秀燕親自到府致贈西屯區模範母親獎牌及賀禮，更貼心請專業攝影師拍攝全家福照片贈與受獎人；藉由紀念相片保留這美好又特別的一刻，民眾認為疫情尚未消失避免群聚感染，由區長直送到府更貼心尊榮。

台中市政府為配合中央疫情指揮中心防疫政策，避免群聚感染，今年取消室內模範母親表揚活動，改由區長及副區長到模範母親府上致贈獎牌，雖然沒有大型場面，但大家都感受到市政府心意不減。

西屯區長陳寶雲今天準備獎牌、禮品、斜披帶及市長的感謝信，一早開始展開祝賀行程，陸續親送受獎模範母親表達祝福之意，並為模範母親及家屬拍攝全家福照片，在母親節前夕留下最珍貴的畫面。西屯區出生「最美麗主持人」白嘉莉小姐，也贈送每位母親一份神秘禮品，讓每位母親備感窩心。

陳寶雲說，西屯區今年共有49位模範母親受獎，每位模範母親皆是母儀標竿！高齡90歲以上的模範母親有3位、80歲以上的模範母親有5位，最高齡為何南里張王翠娥女士為96歲；每位模範母親都含莘茹苦養育子女，兒孫也都成就非凡，個個相夫教子、勤儉持家，堪稱「母儀典範」。

西屯區公所指出，福雅里的吳智惠女士，與先生白手起家，育有一雙兒女，子女在學術界或觀光旅遊界皆有所成貢獻良多，吳女士為人敦睦鄰里，也擔任社區主委，不論在持家、服務社區皆克盡己力，足堪表率。

(中時 )